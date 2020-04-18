2020-04-18T13:58:50+03:00
Общество

Священник рассказал, почему во время самоизоляции не отменяются богослужения в храмах

Массовые мероприятия запрещены из-за пандемии коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
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Богослужения в храмах не отменяются даже в отсутствии прихожан, потому что они остаются таинством, в котором священники молятся за всех людейБогослужения в храмах не отменяются даже в отсутствии прихожан, потому что они остаются таинством, в котором священники молятся за всех людейФото: Екатерина СИМОХИНА
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Службы в храмах остаются таинством, в котором священнослужители молятся за всех и за вся, сообщил руководитель епархиального отдела по связям с общественностью и СМИ отец Макарий во время лекции, трансляцию которой вёл сайт kp.ru.

- Богослужения не могут отмениться. Это таинства, которые совершаются за всех и за вся. Прекратить богослужение невозможно, - объяснил отец Макарий.

Он также отметил, что священнослужители даже в условиях пандемии буду выполнять свои обязанности.

- Гораздо лучше молиться при заполненных храмах, когда люди слушают проповеди. Это всем известно, но не всегда возможно. К пасхальным богослужениям мы готовы. Мы спокойно будем исполнять то, что мы вынуждены по условиям жизни, - поделился священник.

В 2020 году в Москве прихожане впервые будут отмечать Пасху дома из-за ограничений, введённых на фоне распространения коронавируса. В городе запрещены массовые мероприятия, а с 30 марта введён режим самоизоляции.

Ознакомиться с расписанием других лекций от "Комсомольской правды" вы можете тут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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