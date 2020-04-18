Священник рассказал, как освятить куличи дома

18 Апр 2020 2020-04-18T13:58:57+03:00

Священнослужитель напомнил, что освятить пасхальные куличи можно и самостоятельно, поблагодарив бога и помолившись Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Освятить праздничные пасхальные угощения верующие могут самостоятельно, просто помолившись и поблагодарив бога за то, что все живы. Также можно окропить их святой водой, рекомендует руководитель епархиального отдела по связям с общественностью и СМИ отец Макарий. Сайт kp.ru транслировал лекцию священнослужителя, посвящённую особенностям празднования Светлой Пасхи в условиях самоизоляции из-за коронавируса.

- Освятите угощения самостоятельно: помолитесь богу, поблагодарите бога за то что вы живы и относительно здоровы, что наша страна не разваливается на части, а церковь живет. У вас наверняка есть молитвослов, почитайте молитву на благословение пищи. Если есть святая вода, то окропите, - рассказал отец Макарий.

Он также призвал не отводить слишком большое значение пасхальным угощениям, потому что они не являются главным аспектом этого праздника.

- Угощения - это средство, а не цель. Если мы средство ставим впереди цели, то оно не идет на пользу, только во вред, - напомнил священнослужитель.

Напомним, в 2020 году впервые по всему миру наступление Пасхи и все торжественные церемонии главного христианского праздника - Воскресенья Господа - проходят в отсутствии прихожан. Это связано с ограничениями на массовые собрания и передвижения по городу, которые вводят власти в целях безопасности граждан.

Ознакомиться с расписанием других лекций от "Комсомольской правды" вы можете тут.

ИСТОЧНИК KP.RU