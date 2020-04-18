Проездные по карте «Тройка» и «Стрелка» в Москве в период самоизоляции: как будут действовать и кто сможет воспользоваться

18 Апр 2020 2020-04-18T14:33:43+03:00

Сейчас перемещаться по территории города на личном или общественном транспорте разрешено только с действующим цифровыми пропусками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рассказываем, как будут работать проездные по карте «Тройка» и «Стрелка» в Москве в период самоизоляции

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнениях к ранее принятым правилам по пропускному режиму. Напомним, сейчас перемещаться по территории города на личном или общественном транспорте разрешено только с действующим цифровыми пропусками.

При этом в разовые пропуска для поездок в медучреждения или по иным целям «пешеходы» должны вносить номера своих карт «Тройка» и «Стрелка» - они прикрепляются к цифровому пропуску и дают возможность оплачивать проезд через валидаторы автобусов или метро.

С 22 апреля правила будут расширены: для проезда во всех видах общественного транспорта Москвы можно будет использовать только электронные карты. В их числе:

- «Тройка»,

- «Стрелка»,

- месячный единый проездной билет,

- социальная карта москвича,

- социальная карта жителя Московской области.

«Если электронных карт нет, надо заранее побеспокоиться об их приобретении, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. - Время для этого есть».

С 22 апреля правила будут расширены: для проезда во всех видах общественного транспорта Москвы можно будет использовать только электронные картыФото: Михаил ФРОЛОВ

Еще важные моменты:

- Если у вас уже есть действующий цифровой пропуск для помещения работы (срок его действия – до 30 апреля), но номера карт «Тройка» или «Стрелка» вы в него не внесли, новое разрешение получать не надо - изменения можно будет внести через специальный сервис на портале mos.ru. То же касается разовых пропусков, оформленных заранее.

- Внести номер транспортной карты в ранее подтвержденный пропуск нужно не менее чем за 5 часов до вашей первой поездки в общественном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU