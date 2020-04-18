2020-04-18T15:02:37+03:00
Экономика

Беспроцентные кредиты бизнесу будут выдавать 14 банков

Организации подписали договор с Минэкономразвития
Ася КУЗНЕЦОВА
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Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСПМинэкономразвития подписало соглашения с 14 банками для выдачи беспроцентных кредитов МСПФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство экономического развития России подписало соглашения с 14 российскими банками, которые будут выдавать малому и среднему бизнесу беспроцентные кредиты. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

Соглашения подписали: Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Альфа-банк, "Ак-Барс", "Кузнецкий", Челябинвестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, банк "Открытие", банк "Акцепт", Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк.

В ведомстве также сообщили, что пять крупных банков, подписавшие такой договор, уже одобрили 2,5 тысячи беспроцентных кредитов на общую сумму в 4,6 миллиарда рублей.

Из этих средств уже профинансировали 911 заявок на сумму 1,7 миллиарда рублей для малых и микропредприятий из пострадавших от коронавируса отраслей.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о поддержке бизнесом государства. Кредиты на зарплату сотрудникам будут выделены из расчёта 12 130 рублей на одного работника при сохранении 90% штата по состоянию на 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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