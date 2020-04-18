2020-04-18T15:26:15+03:00
Общество

Врач рассказала, как с помощью барокамеры лечат пациентов с коронавирусом

В эфире Радио «Комсомольская правда» заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН объяснила, каким образом высокое давление может помочь в лечении коронавирусной инфекции
Елена ГИЛЬМАНОВАИрина ЕЛЬКИНА
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Врач рассказала, как с помощью барокамеры лечат пациентов с коронавирусомВрач рассказала, как с помощью барокамеры лечат пациентов с коронавирусомФото: REUTERS
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В эфире Радио «Комсомольская правда» заведующая кафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Галина Кожевникова рассказала о новом способе лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 в барокамере. По ее словам, высокое давление может помочь при любых болезнях, которые сопровождаются снижением поступления кислорода к тканям.

«Барокамера – там основное это чтобы под давлением кислород быстрее насыщал ткани. И поэтому барокамеры давно применяются (…) Любая патология, которая сопровождается снижением поступления кислорода к тканям, независимо от того, сердце это или легкие страдают, или, например, при гепатитах очень выраженная интоксикация, - вот этот метод очень хорош, он действует», - сообщила она.

Специалист пояснила, что когда речь идет о коронавирусной инфекции, то в итоге мы говорим о патологии легких, когда кислорода просто не хватает организму. «Тут не важно, что причиной инфекционный агент, а важны вот эти последствия», - отметила Кожевникова.

Напомним, ранее заместитель гендиректора по медчасти ФМБЦ Юрий Удалов сообщил, что врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна совместно со специалистами Центра спортивной медицины ФМБА России опробовали способ лечения пациентов с коронавирусом в барокамере. По его словам, такой метод внедрили, через несколько дней после появления исследований о положительном эффекте оксигенации при лечении COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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