2020-04-18T15:51:19+03:00
В мире

Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

Делегация Фонда Андрея Первозванного планируется привезти огонь к ночному пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в МосквуСамолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в МосквуФото: REUTERS
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Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела спецбортом из Тель-Авива в Москву, чтобы к ночному пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя доставить Благодатный огнем, который находится в специальной капсуле на борту самолета.

Ежегодное схождение Благодатного огня в Великую субботу накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю символизирует выход из Гроба «Света Истинного». Как писал сайт kp.ru, в этом году чудо произошло в 13:50 по московскому времени.

В этом году из-за распространения коронавируса торжественная церемония прошла без паломников. От лица российских паломников частичку Благодатного огня принял российский посол в Израиле Анатолий Викторов

«Для меня это большая честь, это одно из важнейших событий в моей жизни. Огонь уже сегодня будет доставлен в Москву», - заявил дипломат.

Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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