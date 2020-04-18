Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву
Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела спецбортом из Тель-Авива в Москву, чтобы к ночному пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя доставить Благодатный огнем, который находится в специальной капсуле на борту самолета.
Ежегодное схождение Благодатного огня в Великую субботу накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю символизирует выход из Гроба «Света Истинного». Как писал сайт kp.ru, в этом году чудо произошло в 13:50 по московскому времени.
В этом году из-за распространения коронавируса торжественная церемония прошла без паломников. От лица российских паломников частичку Благодатного огня принял российский посол в Израиле Анатолий Викторов
«Для меня это большая честь, это одно из важнейших событий в моей жизни. Огонь уже сегодня будет доставлен в Москву», - заявил дипломат.
Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
ИСТОЧНИК KP.RU