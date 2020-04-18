18 Апр 2020 2020-04-18T15:51:19+03:00

Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела спецбортом из Тель-Авива в Москву, чтобы к ночному пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя доставить Благодатный огнем, который находится в специальной капсуле на борту самолета.

Ежегодное схождение Благодатного огня в Великую субботу накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю символизирует выход из Гроба «Света Истинного». Как писал сайт kp.ru, в этом году чудо произошло в 13:50 по московскому времени.

В этом году из-за распространения коронавируса торжественная церемония прошла без паломников. От лица российских паломников частичку Благодатного огня принял российский посол в Израиле Анатолий Викторов

«Для меня это большая честь, это одно из важнейших событий в моей жизни. Огонь уже сегодня будет доставлен в Москву», - заявил дипломат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773929" frameborder="0"></iframe> Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

ИСТОЧНИК KP.RU