2020-04-18T16:26:10+03:00
Политика

Захарова призвала оштрафовать BBC за предвзятость к России

По словам дипломата, британская корпорация пытается «поставить крест» на представлении нашей страны как части общей мировой реальности
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Захарова призвала оштрафовать BBC за предвзятость к РоссииЗахарова призвала оштрафовать BBC за предвзятость к РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала оштрафовать BBC, поскольку британская корпорация «тщательно» подбирает слова, выражения и эмоции для формирования негативного восприятия о России во всем мире.

По ее словам, все сюжеты компании, среди которых меры ограничения, карантины и самоизоляция, технологии распознавания лиц, отмена парада и медицина, в изложении BBC должны «поставить крест» на представлении нашей страны как части общей мировой реальности «как части общей мировой реальности со своими плюсами и минусами.

«Это какой-то абсурд (..) Британский регулятор так любит штрафовать или угрожать штрафами российским СМИ за несбалансированную подачу информации. Когда уже до BBC доберутся. Давно пора дать оценку этой холодной расчетливости. Ни милосердия, ни сострадания, только исполнение заказа», - написала дипломат на своей странице в Facebook.

В заключении Захарова призвала вещательную корпорацию делать больше новостей о Великобритании. «Не стесняйтесь, вам есть, что показать», - отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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