Более тысячи моряков заразились коронавирусом на борту французского авианосца «Шарль де Голль»

18 Апр 2020 2020-04-18T17:04:08+03:00

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По меньшей мере 1081 военнослужащих на борту французского авианосца "Шарль де Голль" заражен коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра обороны Франции Флоранса Парли.

По слова главы Минобороны, анализ дали положительный результат у 1 081 моряка, из них 24 находятся в больнице, остальные помещены в карантин.

О первых случаях заражения на борту самый большой корабль ВМФ Франции стало известно в начале апреля, после чего авианосец был отозван из боевого похода и был экстренно вернулся в порт приписки Тулон.

Напомним, в конце мая вспышка коронавирусной инфекции произошла на борту американского авианосца «Теодор Рузвельт», где тесты на коронавирус COVID-19 более 400 военнослужащих показали положительный результат. Позже стало известно о смерти первого моряка. При этом после обнаружения инфекции у моряков командующий военно-морскими операциями Соединенных Штатов адмирал Майкд Гилдэй сообщил, что корабль остается в боевом строю и готов к выполнению поставленных перед ним задач.

ИСТОЧНИК KP.RU