2020-04-18T17:04:08+03:00
В мире

Более тысячи моряков заразились коронавирусом на борту французского авианосца «Шарль де Голль»

Самый большой корабль ВМФ Франции экстренно вернулся в порт приписки
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Самый большой корабль ВМФ Франции экстренно вернулся в порт припискиСамый большой корабль ВМФ Франции экстренно вернулся в порт припискиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По меньшей мере 1081 военнослужащих на борту французского авианосца "Шарль де Голль" заражен коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра обороны Франции Флоранса Парли.

По слова главы Минобороны, анализ дали положительный результат у 1 081 моряка, из них 24 находятся в больнице, остальные помещены в карантин.

О первых случаях заражения на борту самый большой корабль ВМФ Франции стало известно в начале апреля, после чего авианосец был отозван из боевого похода и был экстренно вернулся в порт приписки Тулон.

Напомним, в конце мая вспышка коронавирусной инфекции произошла на борту американского авианосца «Теодор Рузвельт», где тесты на коронавирус COVID-19 более 400 военнослужащих показали положительный результат. Позже стало известно о смерти первого моряка. При этом после обнаружения инфекции у моряков командующий военно-морскими операциями Соединенных Штатов адмирал Майкд Гилдэй сообщил, что корабль остается в боевом строю и готов к выполнению поставленных перед ним задач.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цифровые пропуска для волонтеров в Московской области на период самоизоляции
Минздрав рассказал о китайском препарата гидроксихлорохин для лечения пациентов с коронавирусом
Более тысячи моряков заразились коронавирусом на борту французского авианосца «Шарль де Голль»
Закрытие каршеринга в Москве до 1 мая 2020 года на период самоизоляции: что известно
Захарова призвала оштрафовать BBC за предвзятость к России
Дептранс Москвы разъяснил новые правила передвижения на транспорте
Врач рассказала, каким мифам о коронавирусе не нужно верить
Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву
Врач рассказала, как с помощью барокамеры лечат пациентов с коронавирусом
В Московской области пенсионер пропал без вести, зайдя в свою квартиру
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Цифровые пропуска для грузовых автомобилей в Москве в период самоизоляции: нужно ли получать и как правильно перевозить грузы