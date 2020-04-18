18 Апр 2020 2020-04-18T18:06:56+03:00

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В субботу, 18 апреля, Патриарх Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Об этом сообщили в РПЦ и отметили, что богослужение будет осуществляться прямая трансляция богослужения в прямом эфире.

"На телеканалах "Первый", "Россия-1", НТВ и "Спас" будет осуществляться прямая трансляция патриаршего богослужения", - сообщает РПЦ.

Как писал сайт kp.ru, ранее делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела спецбортом из Тель-Авива в Москву для того, чтобы к ночному пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя доставить Благодатный огонь, который находится в специальной капсуле на борту самолета.

Напомним, в связи с распространением коронавируса прихожане не смогут присутствовать на пасхальной церемонии и будут отмечать Пасху дома из-за ограничений, введённых на фоне эпидемии. Президент России Владимир Путин также не посетит Храм Христа Спасителя во время пасхальной службы. Более того посещение церкви в Москве станет нарушением самоизоляции и полицейские будут проводить профилактические беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU