В Москву прибыла первая партия медицинских масок из Узбекистана
Первая партия гуманитарной помощи из Узбекистана прибыла в Москву. Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.
В качестве помощи в борьбе с коронавирусом Узбекистан передал России медицинские маски. Всего в нашу страну от узбекистанских партнеров будет поставлено 5 млн масок, а также медицинская марля.
"Полученные медицинские изделия будут направлены, в первую очередь, тем, кто трудится на передовой борьбы с пандемией", - передает ТАСС слова вице-премьера.
ИСТОЧНИК KP.RU
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