В Москве госпитализирован Виктор Маркин, актер сериала «Физрук»

18 Апр 2020 2020-04-18T19:49:06+03:00

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В Москве госпитализировали актера Виктора Маркина, сыгравшего в сериалах «Кухня» и «Физрук».

Как передает 5-tv.ru, врачи подозревают у Маркина закрытый перелом бедренной кости

Предположительно 41-летнего актера увезли в столичную больницу после того, как он упал со стремянки и сломал ногу.

Виктор Маркин известен по ролям в популярных сериалах «Физрук», «Кухня», «Светофор». Актер работает в столичном театре имени Островского, а его послужной список артиста насчитывает порядка 70 проектов.

Напомним, накануне, 11 апреля, с подозрением на инсульт в Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали певицу Татьяну Буланову. Ее концертный директор Лариса Рассказова сообщила, что популярная российская певица будет выписана из больницы не раньше, чем через неделю. Она также опровергла информацию, что Буланова находится в палате интенсивной терапии.

ИСТОЧНИК KP.RU