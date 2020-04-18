Пожар в магазине "Ашан" в Москве: всех людей эвакуировали из помещения

18 Апр 2020 2020-04-18T20:26:47+03:00

Пожарные уже нашли очаг возгорания и устранили огонь

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В Москве в магазине "Ашан" на улице Вавилова объявили эвакуацию из-за пожара на подземной парковке.

"На парковке, расположенной в торговом центре "Ашан" по адресу: улица Вавилова, 13, произошел пожар. Из-за этого из магазина эвакуировали людей", - передает ТАСС слова источника в экстренных службах.

По данным источника издания, пожарные уже нашли очаг возгорания, и ликвидировали огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU