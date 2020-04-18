Пожар в магазине "Ашан" в Москве: всех людей эвакуировали из помещения
Пожарные уже нашли очаг возгорания и устранили огонь
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В Москве в магазине "Ашан" на улице Вавилова объявили эвакуацию из-за пожара на подземной парковке.
"На парковке, расположенной в торговом центре "Ашан" по адресу: улица Вавилова, 13, произошел пожар. Из-за этого из магазина эвакуировали людей", - передает ТАСС слова источника в экстренных службах.
По данным источника издания, пожарные уже нашли очаг возгорания, и ликвидировали огонь.
ИСТОЧНИК KP.RU