2020-04-18T21:55:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 19 апреля 2020 года составило 3954 человека

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 19 апреля 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Всего, по данным на утро 19 апреля, в Московской области зафиксировано 3954 случая заболеванияВсего, по данным на утро 19 апреля, в Московской области зафиксировано 3954 случая заболеванияФото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние сутки в Подмосковье выявили 428 случаев заболевания коронавирусом. Всего, по данным на утро 19 апреля, в Московской области зафиксировано 3954 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- Скончались 40 человек. Выздоровели и выписались 162 человека, - сообщили в оперативном штабе по Московской области.

Больше всего заболевших в следующих городах: Балашиха – 105 человек, Дмитров – 79, Долгопрудный – 80, Королев – 117, Красногорск – 204, Ленинский – 148, Лобня – 74, Люберцы – 201, Мытищи – 213, Одинцово – 252, Подольск – 101, Пушкино – 115, Химки – 177, Щелково – 63.

В подмосковных больницах наблюдаются и проходят лечение также пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

- За все время эпидемии в Подмосковье было зарегистрирован 967 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 495 человек прибыли на лечение из Москвы, - рассказали в оперативном штабе по Московской области.

Напомним, что на общественном транспорте в Московской области с 22 апреля будут действовать только электронные средства оплаты проезда — карты «Стрелка», «Тройка» или социальная карта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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