2020-04-18T22:28:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 19 апреля 2020 года составило 3954 человека

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 19 апреля 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В Москве больше половины новых заболевших – пациенты младше 45 летВ Москве больше половины новых заболевших – пациенты младше 45 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние сутки в Москве заболели коронавирусом 2649 человек. Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 20 754 заболевших, - уточнили в оперативном штабе по Москве.

В Москве больше половины новых заболевших – пациенты младше 45 лет.

- Возраст заболевших: 45% — от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет, 9,5% — от 66 до 80 лет, 4% — старше 80 лет, 6,5% — дети, - уточнили в оперативном штабе по Москве.

Врачи просят до 1 мая всех жителей Москвы независимо от возраста не покидать место жительства. Сейчас в Москве принимаются все меры, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу. В частности, теперь для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции. Перед поездкой (не менее чем за 5 часов до первой поездки) необходимо включить в цифровой пропуск государственный номер личного автомобиля.

КСТАТИ

Всего в России, по данным на утро 19 апреля, подтверждено 36 793 случая коронавируса в 85 регионах.

- За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек, - рассказали в оперативном штабе по Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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