Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 19 апреля 2020 года составило 1679 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 19 апреля 2020 года составило 1679 человек. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксирован уже 20754 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2649 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем почти половина (45%) из них – люди моложе 45 лет, свыше трети (35%) – пациенты в возрасте от 46 до 65 лет, 13,5% – старше 65, в том числе 4% – пожилые люди в возрасте более 80 лет. Еще 6,5% заболевших за прошедшие сутки – дети и подростки до 18 лет.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сказала, что как столица справится с этой инфекцией, зависит не только от врачей и чиновников, но и от того, насколько сознательно горожане будут соблюдать новые правила жизни.
Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»