19 Апр 2020 2020-04-18T22:39:03+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 19 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 19 апреля 2020 года составило 1679 человек. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксирован уже 20754 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2649 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем почти половина (45%) из них – люди моложе 45 лет, свыше трети (35%) – пациенты в возрасте от 46 до 65 лет, 13,5% – старше 65, в том числе 4% – пожилые люди в возрасте более 80 лет. Еще 6,5% заболевших за прошедшие сутки – дети и подростки до 18 лет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сказала, что как столица справится с этой инфекцией, зависит не только от врачей и чиновников, но и от того, насколько сознательно горожане будут соблюдать новые правила жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU