18 Апр 2020 2020-04-18T22:57:50+03:00

Летняя Олимпиада в Токио может не состояться в 2021 году Фото: REUTERS

Ученый считает, что Игры станут невозможно будет провести, если вакцина от коронавируса не будет создана в течение года

Изменить размер текста: A A

Проведение Летней Олимпиады в Токио в 2021 году станет нереальной, если вакцина от коронавируса не будет создана в течение года. Такое заявление сделал профессор кафедры глобального здравоохранения Эдинбургского университета Дэви Шридхар.

«Получение эффективной и доступной вакцины станет переломным моментом в борьбе с коронавирусом. Однако если подобного научного прорыва не произойдёт, то проведение Игр нереально (…) Остается только надеяться, что науку ждет прорыв, и мы все выберемся из этой ситуации победителями», — заявил ученый.

При этом Шридхар считает, что создание вакцин менее, ем за полтора года вполне возможно.

Напомним, ранее исполнительный директор оргкомитета Игр в Токио Тосиро Муто, допустил, что Олимпиада в 2021 году может не состояться, если не получится обуздать пандемию коронавируса. Однако он выразил надежду, что такого не произойдет и сообщил, что пока Оргкомитет «усердно работает» над подготовкой к Играм.

ИСТОЧНИК KP.RU