2020-04-19T00:07:17+03:00
В мире

В США назвали российский двигатель РД-180 «технологическим чудом»

Глава американской компании United Launch заявил, что такие двигатели идеально подходят для полетов Atlas
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российские двигатели РД-180 используют на ракете-носителе AtlasРоссийские двигатели РД-180 используют на ракете-носителе AtlasФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава американской компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно, отвечая на твит генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвал российский двигатель РД-180 «технологическим чудом».

Рогозин на своей странице в Twitter прокомментировал новость о том, что ULA покупает у России двигатели РД-180 «не потому, что они самые эффективные и надёжные в своём классе (около 90 безаварийных пусков на ракете Atlas), а для того, «чтобы они не достались иранцам и севкорейцам».

«РД-180 - это технологическое чудо, идеально подходит для полетов Atlas», - написал в ответ Тори Бруно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в 2014 году конгресс США запретил закупки российских двигателей, необходимых, в частности, и для запуска американских военных спутников. Однако вскоре запрет отменили, а Пентагон признал, что на разработку собственных ракетных двигателей, способных заменить купленные в России, уйдут долгие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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