В США назвали российский двигатель РД-180 «технологическим чудом»
Глава американской компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно, отвечая на твит генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвал российский двигатель РД-180 «технологическим чудом».
Рогозин на своей странице в Twitter прокомментировал новость о том, что ULA покупает у России двигатели РД-180 «не потому, что они самые эффективные и надёжные в своём классе (около 90 безаварийных пусков на ракете Atlas), а для того, «чтобы они не достались иранцам и севкорейцам».
«РД-180 - это технологическое чудо, идеально подходит для полетов Atlas», - написал в ответ Тори Бруно.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в 2014 году конгресс США запретил закупки российских двигателей, необходимых, в частности, и для запуска американских военных спутников. Однако вскоре запрет отменили, а Пентагон признал, что на разработку собственных ракетных двигателей, способных заменить купленные в России, уйдут долгие годы.
ИСТОЧНИК KP.RU