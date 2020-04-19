У заместителя губернатора Нижегородской области обнаружен коронавирус

19 Апр 2020 2020-04-19T00:32:14+03:00

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Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов оказался болен коронавирусом COVID-19, диагноз подтвержден тестами. Об этом сообщил его шеф, глава региона Глеб Никитин, отметив, что Носов переносит заболевание в легкой форме и, скорее всего, в ближайшее время сможет снова вернуться к работе.

Губернатор подчеркнул, что в области всегда «максимально открыто» говорят о ситуации с коронавирусом, но имен и фамилий «по понятным соображениям» обычно не называют, однако в этом случае договорились с Игорем Носовым и решили «не делать какого-то секрета».

«Вместе с этим всегда хотелось, чтобы все понимали – ситуация касается каждого человека», - приводит его слова пресс-служба правительства Нижегородской области.

Глеб Никитин напомнил, что его заместителя в конце марта перевели на работу в Москву для оперативной связи с федеральными органами власти, в столице он и заразился, других инфицированных в региональном кабмине нет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, больше всего новых случаев заражения за минувшие сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, а также в Ставропольском крае и Нижегородской области, где с начала вспышки выявлено 517 случаев коронавирусной инфекции, 26 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU