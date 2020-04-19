2020-04-19T01:30:47+03:00
Происшествия

В Кировской области задержали напавших на врача «Скорой помощи»

Теперь мужчин допрашивают следователи [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полицейские задержали напавших на врача и водителя «Скорой помощи»Полицейские задержали напавших на врача и водителя «Скорой помощи»Фото: Иван ВИСЛОВ
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Полиции Кировской области удалось найти и задержать обоих мужчин, напавших на врача и водителя «Скорой помощи» в Кирово-Чепецке.

«Двоих задержали, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, это случилось в ночь на субботу, 18 апреля. Двое пьяных мужчин избили врача и водителя «Скорой помощи» во дворе дома, куда они приехали по вызову к больному человеку. Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Кирово-Чепецка уже нашли одного из нападавших, разыскивают второго.

По словам очевидцев, пьяные напали на врача, когда он выходил из подъезда, повалили его на землю, пинали ногами и кричали, что он «заразный»: дело в том, что бригада «Скорой» приезжала к пациенту с коронавирусом.

Свидетели произошедшего сняли этот момент на видеокамеры своих телефонов.

Нападение на врача скорой помощи в Кирово-Чепецке.Видео: chepetsk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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