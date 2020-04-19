Эпидемия коронавируса делает американцев еще более политкорректными

19 Апр 2020 2020-04-19T01:48:51+03:00

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Один из ведущих производителей молочной продукции в США, компания Land O`Lakes поменяла дизайн этикетки брикетированного сливочного масла.

В условиях эпидемии коронавируса производитель был вынужден сделать это под давлением индейцев, которые вот уже много лет в США требуют политкорректно называть себя коренными американцами (Native Americans).

Дизайн упаковки сливочного масла Land O`Lakes был разработан почти век назад, в 1921 году и с тех пор никогда не менялся.

На картинке была изображена индианка в национальном костюме, но в последние годы это почему-то стало раздражать коренных народов США, которые назвали дизайн упаковки расистским. Они также сочли, что компания многие годы формировала ложный образ индейской женщины как «богини сливочного масла».

Изображение индианки было также частью логотипа Land O`Lakes. Он присутствовал на упаковках практически всех выпускаемых этой компанией товаров. Его также пришлось изменить.

ИСТОЧНИК KP.RU