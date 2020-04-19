2020-04-19T02:09:10+03:00
Общество

Собянин поздравил москвичей с Пасхой

Столичный мэр пожелал всем здоровья и отметил, что «пандемия – это тест на человечность»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ночь на 19 апреля, когда весь православный мир отмечает главный христианский праздник – светлое Христово Воскресение, москвичей поздравил с Пасхой мэр Москвы Сергей Собянин.

«Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас с Воскресением Христовым. Пасха – торжество жизни, дороже которой ничего нет. Это чувство согревает нас в нынешний сложный период, когда пандемия коронавирусной инфекции испытывает весь мир на прочность», - приводит его слова пресс-служба правительства столицы.

Сергей Собянин отметил, что в это время, когда весь мир борется с коронавирусом COVID-19, очень важно проявлять сплоченность, поддерживать врачей и помогать пожилым людям, подставлять плечо тем, кто остался без работы или каким-либо другим образом пострадал от заболевания.

«Пандемия – это тест на человечность, который мы вместе обязательно пройдем, следуя нравственным ценностям, сформулированным в заповедях Христа. Для православных христиан Пасха является одним из самых долгожданных праздников, которому предшествует несколько недель строгого поста», - подчеркнул он.

Именно поэтому, продолжил мэр, ему сейчас «особенно грустно» просить людей в эти дни воздержаться от посещения храмов, но «закрытые двери храмов не должны стать препятствием для светлой пасхальной радости, ибо мы празднуем воскресение Того, Кто проходит дверями затворенными».

«Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким крепкого здоровья, сердечного тепла, благополучия и всего самого доброго», - подытожил Собянин.

Напомним, сайт kp.ru ведет прямую онлай-трансляцию пасхальной службы в храме Христа Спасителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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