Трамп: «У нас очень хорошие отношения с Россией»

19 Апр 2020 2020-04-19T02:32:42+03:00

Президент США призвал не превращать борьбу с коронавирусом в «охоту на ведьм»

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Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме заявил, что он не видит роста военной напряженности с Россией, и у Соединенных Штатов сложились «очень хорошие отношения» с нашей страной.

Так он ответил на вопрос одного из журналистов, который спросил, пытаются такие ли «противники США», как КНДР, Россия, Китай и Иран, воспользоваться ситуацией с коронавирусом COVID-19, чтобы помешать политике Вашингтона и создать военную напряженность.

«Я этого не вижу. Нет, я этого не вижу. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой», - сказал в ответ американский лидер.

Он добавил, что заключить эту сделку было очень важно, и президент России Владимир Путин «вел себя как настоящий джентльмен», передает ТАСС.

Он также призвал американских политиков не превращать борьбу с коронавирусом в «охоту на ведьм», как это было «в истории с Россией, которая оказалась фальшивкой».

Трамп имел в виду пресловутое вымышленное «российское вмешательство» в американские президентские американские выборы 2016 года, расследование которого в США, как писал сайт kp.ru, начались с пьяной болтовни в баре.

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ИСТОЧНИК KP.RU