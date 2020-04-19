Гвинет Пэлтроу внесет свой вклад в борьбу с коронавирусом

19 Апр 2020 2020-04-19T02:37:50+03:00

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Голливудская звезда Гвинет Пэлтроу решила поддержать своих коллег, уже пожертвовавших на борьбу с коронавирусом и его последствиями внушительные суммы денег.

Киноактриса решила не расставаться с наличными деньгами, а выручить средства от продажи на аукционе одного из предметов своего гардероба.

Свой выбор Пэлтроу остановила на серебристом платье работы Calvin Klein, расшитом вручную жемчугом. В нем она прошлась по красной ковровой дорожке церемонии вручения премии «Оскар» в 2000 году.

gwynethpaltrow In an effort to focus on organizations providing food assistance, I have joined the #allinchallenge which is raising money

Объявляя о своей щедрости, Пэлтроу обратила внимание потенциальных покупателей на то, что мода 90-х возвращается, поэтому лот отвечает всем современным трендам. Это не помешало пользователям Интернета найти комментарии, сделанные ранее самой Пэлтроу, называвшей это платье «не очень особенным и даже скучным».

Комментарии, которые оставляют подписчики официального аккаунта актрисы в Instagram, разнятся. Одни говорят, что пожертвование в виде денег, а не ношеного платья, было бы куда более тактичным. Другие уверены, что это только первый и далеко не последний вклад Пэлтроу в помощь пострадавшим от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU