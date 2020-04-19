Трамп готов отправить в Иран аппараты ИВЛ

19 Апр 2020 2020-04-19T04:05:03+03:00

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Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил журналистам, что он в качестве жеста доброй воли готов отправить Ирану, власти которого с начала марта ведут борьбу с вспышкой коронавируса COVID-19 в стране, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Я предложил им помощь, если они захотят. Если им нужны аппараты, я мог бы им отправить их. У нас появятся тысячи свободных «вентиляторов», и они смогут увеличить свои запасы (аппаратов ИВЛ) и оборудовать ими свои госпитали», - приводит слова американского лидера РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Трамп уже обещал прислать аппараты ИВЛ мексиканскому коллеге Андресу Мануэлю Лопесу, о чем и сообщил ему в телефонной беседе. Объявляя об этом журналистам, глава Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты могут помочь с этой необходимой на фоне пандемии медицинской техникой и некоторым другим странам, не только Мексике.

Кстати, ранее США уже предлагали Ирану помощь в борьбе с коронавирусом, но Тегеран ее не принял.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU