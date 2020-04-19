Посольство России в Чехии объяснило свой «переезд»

19 Апр 2020 2020-04-19T05:55:36+03:00

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Посольство России в Чехии сообщило, что появившаяся в чешских СМИ информация о том, что российская дипмиссия якобы намерена использовать в качестве «нового» официального адреса адрес своего консульского отдела, не соответствует действительности. Соответствующий комментарий размещен в субботу на странице диппредставительства в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU