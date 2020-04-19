Посольство России в Чехии объяснило свой «переезд»
Российская дипмиссия призвала не политизировать изменение своего адреса в Праге
Здание посольства России в Чехии. Фото: Игорь Шамшин/ТАСС
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Посольство России в Чехии сообщило, что появившаяся в чешских СМИ информация о том, что российская дипмиссия якобы намерена использовать в качестве «нового» официального адреса адрес своего консульского отдела, не соответствует действительности. Соответствующий комментарий размещен в субботу на странице диппредставительства в Facebook.
ИСТОЧНИК KP.RU