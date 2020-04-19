2020-04-19T05:55:36+03:00
Политика

Посольство России в Чехии объяснило свой «переезд»

Российская дипмиссия призвала не политизировать изменение своего адреса в Праге
Поделиться:
Здание посольства России в Чехии. Фото: Игорь Шамшин/ТАССЗдание посольства России в Чехии. Фото: Игорь Шамшин/ТАСС
Изменить размер текста:

Посольство России в Чехии сообщило, что появившаяся в чешских СМИ информация о том, что российская дипмиссия якобы намерена использовать в качестве «нового» официального адреса адрес своего консульского отдела, не соответствует действительности. Соответствующий комментарий размещен в субботу на странице диппредставительства в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 19 апреля 2020 года составило 3954 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 19 апреля 2020: Мытищи вышли на 2 место по числу заболевших, с 22 апреля будут новые правила по цифровым пропускам
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 19 апреля 2020 года возросло до 176 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 19 апреля 2020 года составило 3954 человека
Коронавирус в Москве, последние новости на 19 апреля 2020: Новые правила по цифровым пропускам, каршеринг на паузе до 1 мая
Посольство России в Чехии объяснило свой «переезд»
Еще у 19 депортированных из США гватемальских мигрантов обнаружили COVID-19
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
В Китае за сутки выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 730 тысяч
МЧС советует для профилактики коронавируса замачивать в воде овощи и зелень
Трамп готов отправить в Иран аппараты ИВЛ
«Врачи работают на износ, берегите их»: пациент с коронавирусом призвал россиян оставаться дома
Трамп: Если Китай сознательно допустил вспышку коронавируса, его стоит наказать
NI: Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» – серьезная угроза для любого флота
Гвинет Пэлтроу внесет свой вклад в борьбу с коронавирусом
Трамп: «У нас очень хорошие отношения с Россией»
Собянин поздравил москвичей с Пасхой
Эпидемия коронавируса делает американцев еще более политкорректными
Трамп: Есть другие способы потратить $500 млн, которые США выделяют ВОЗ
Ситуация с аппаратами ИВЛ в Африке является катастрофической