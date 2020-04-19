Мэр итальянского города поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Мэр расположенного в северной итальянской провинции Бергамо города Верделло Фабио Моссале поблагодарил российских военных специалистов, которые помогают местным медикам бороться с коронавирусом COVID-19, за дезинфекцию городских пансионатов для пожилых людей.
Мэр Верделло отметил, что работа наших дезинфекторов и эпидемиологов «очень профессиональна и эффективна». Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны России, приведя слова итальянского градоначальника.
«Мы видим, что в предыдущем доме инвалидов после проведенной дезинфекции значительно улучшилась ситуация, заболеваемость снизилась», - в частности, сказал Фабио Моссале.
Российские специалисты вместе с итальянскими коллегами из подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил Италии провели полную обработку домов для пожилых людей в городах Серина и Верделло.
Всего же с начала своей миссии российские специалисты продезинфицировали пансионаты в 62 населенных пунктах области Ломбардия – это 68 зданий и сооружений, свыше 600 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 80 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием, отмечает пресс-служба министерства обороны.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о работе наших специалистов, которые обрабатывали пансионаты для престарелых.городов провинции Ломбардия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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