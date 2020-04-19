2020-04-19T06:22:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 19 апреля 2020: зараженных уже больше 80 тысяч

Мы представляем последние новости о коронавирусе в Турции на 19 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 19 апреля 2020: 10 453 человека уже победили инфекциюКоронавирус в Турции, последние новости на 19 апреля 2020: 10 453 человека уже победили инфекциюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 19 апреля 2020 года таковы: число заболевших достигло 82 329, от инфекции скончались 1 890 человек, выздоровели - 10 453 человека.

Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, в стране введены различные ограничительные меры. В Турции закрыты все бары, кафе и рестораны, фитнес-клубы и салоны красоты, театры и кинотеатры. Покидать дом можно только для того, чтобы купить продукты, лекарства и выгулять собаку. При этом дети и подростки младше 20 лет, а также все, кто старше 65 лет, выходить не могут. А по выходным в стране ввели комендантский час.

На текущий момент страна справляется с инфекцией - дефицита средств защиты от вирусов нет, мест в госпиталях хватает. К тому же, скоро начнется строительство новой больницы в Стамбуле.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 19 апреля 2020 года, 107-летняя жительница страны за неделю победила инфекцию. 7 апреля Хавахан Карадениз ее доставили в клинику с кашлем и высокой температурой. Тест на COVID-19 показал положительный результат. Уже через неделю женщина вылечилась, ее отправили на двухнедельный карантин домой. Врачи считают, что Хавахан победила болезнь благодаря сильной иммунной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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