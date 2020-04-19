Экс-депутат Верховной рады сомневается, что Украина продолжит существование после пандемии коронавируса

19 Апр 2020 2020-04-19T06:51:49+03:00

Эпидемия коронавируса COVID-19 на Украине когда-нибудь закончится, а вот в том, что страна продолжит существование, уверенности нет Фото: REUTERS

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Бывший депутат Верховной Рады Анна Герман заявила, что вспышка коронавируса COVID-19 на Украине когда-нибудь закончится, а вот уверенности в том, что Незалежная продолжит свое существование, у нее уверенности нет.

По словам политика, действия Киева «хаотичные, плохо спланированные и не рассчитанные на перспективу», а украинские власти больше беспокоятся, получат ли они новый транш от МВФ, чем из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Самое обидное, что никто не думает про перспективы, никто не думает: как же мы выйдем из этого всего, какими мы будем; и не готовит государство и общество к тому поствирусному периоду, и это очень печально», - сказала Герман в эфире телеканала «112 Украина».

ИСТОЧНИК KP.RU