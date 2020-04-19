Последние новости на утро 19 апреля 2020: В России отмечают Пасху «на удаленке», а в США хотят наказать Китай за коронавирус

19 Апр 2020 2020-04-19T07:13:26+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 19 апреля 2020 года

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Президент России Владимир Путин в ночь на 19 апреля поздравил православных христиан и всех россиян с главным христианским праздником – светлым Христовым Воскресением. В своем поздравлении глава государства отметил, что «великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество добра, любви и справедливости».

«Эти непреходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ, помогают выстоять в годину тяжелых испытаний», - сказал он.

В этом году из-за распространения коронавируса и режима самоизоляции мы отмечаем Пасху дома, а праздничные богослужения смотрим по Интернету. Сайт kp.ru ведет прямую онлай-трансляцию пасхальной службы в храме Христа Спасителя.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Пасхой, пожелав всем здоровья и отметив, что «пандемия – это тест на человечность». Он призвал горожан проявить сплоченность, поддерживать врачей и помогать пожилым людям, подставлять плечо тем, кто остался без работы или каким-либо другим образом пострадал от заболевания.

Тем временем президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил журналистам, что если Китай сознательно допустил вспышку COVID-19 в мире, то он должен за это ответить. По словам американского лидера, Вашингтон проводит расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU