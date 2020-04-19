Ученые рассказали, кто из молодых людей в группе риска по коронавирусу

19 Апр 2020 2020-04-19T07:35:16+03:00

Вирус может быть опасен не только для пожилых

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Названы категории молодых людей, которые могут тяжелее всех пережить заражение коронавирусом. Об этом со ссылкой на ученых Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства на своей странице в инстаграм рассказала известный теледоктор Елена Малышева.

Она напомнила, что в группе риска в основном пожилые, но случаи тяжелого течения болезни среди молодежи встречаются. Причем в Москве вообще около половины случаев заражения - у молодых. Часть из них попадает в реанимацию на аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

- Мы получаем отдельно группу достаточно молодых пациентов со значимой сопутствующем патологией: пациенты с сахарным диабетом, с сердечной недостаточностью, с ожирением,- объяснила Елена Малышева.

Она добавила, таких пациентов много, и призвала соблюдать режим изоляции. Это важно для того, чтобы не заражать тех, у кого могут развиться осложнения, а также для врачей - нагрузка на них сейчас очень большая.

Ранее китайские ученые публиковали данные о связи группы крови с коронавирусом. Чаще всего болезнь поражала людей со второй группой крови, а реже всего - с четвертой.

ИСТОЧНИК KP.RU