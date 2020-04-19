Эксперт спрогнозровал изменение привычек туристов после пандемии

19 Апр 2020 2020-04-19T08:17:14+03:00

После пандемии туристы будут тратить больше на собственную безопасность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Привычки туристов могут сильно измениться после пандемии коронавируса. О том, какой будет отрасль, когда мир преодолеет болезнь, порассуждал профессор Джозеф Чир из Центра по исследованию проблем туризма японского Университета Вакаяма.

В период распространения заболевания в мире важным становится социальная изоляция. Многие даже после завершения этого кризиса в системе здравоохранения будут стараться соблюдать это правило. Например, туристы, вероятно, будут готовы платить больше за эту безопасность - поездке в многолюдном автобусе предпочтут более дорогое место в транспорте с минимальным количеством посторонних людей.

- Несмотря на то, что нынешняя пандемия отличается от всех, что мы видели в прошлом, если посмотреть на прошлые кризисы, то восстановление (туристической) отрасли может произойти очень быстро, как только к туристам вернется определенная степень уверенности,- приводит слова эксперта РИА Новости.

Изменится и ощущение стабильности. Но аналитики уверены, что желание путешествовать будет сильнее сомнений.

- Мы это уже наблюдали во время прошлых кризисов: туристы уже не раз продемонстрировали высокую способность противостоять кризисным ситуациям,- считает Вакаям.

ИСТОЧНИК KP.RU