Назван срок окончания пандемии коронавируса в России при благоприятном сценарии

19 Апр 2020 2020-04-19T08:35:45+03:00

К привычному образу жизни мы сможем вернуться, только если россияне смогут четыре недели соблюдать строгий карантин Фото: REUTERS

Этот сценарий предполагает, что большинство россиян в течение двух недель будут строго соблюдать режим самоизоляции

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Ученые дали прогноз об окончании сроков пандемии коронавируса в России при благоприятном сценарии.

Эксперты расходятся в прогнозах по поводу пика и окончания распространения заболевания, поскольку расчеты ведут, исходя из числа новых заболевших и пропорциональном увеличении этого показателя.

Однако, если россияне смогут две недели строго соблюдать режим самоизоляции, то пандемия может завершиться к лету. Об этом с RT вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

- Инкубационный период вируса — две недели. Это значит, что карантинные меры должны длиться минимум четыре недели, а то и больше, ведь цифры растут. От нас с вами многое зависит, потому что один инфицированный человек заражает десять новых,- предупредил Павел Волчков.

Он считает, что к нулю число заболевших будет стремиться в июле, но только при соблюдении главного правила - нужно оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU