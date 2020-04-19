2020-04-19T08:35:45+03:00
Общество

Назван срок окончания пандемии коронавируса в России при благоприятном сценарии

Этот сценарий предполагает, что большинство россиян в течение двух недель будут строго соблюдать режим самоизоляции
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
К привычному образу жизни мы сможем вернуться, только если россияне смогут четыре недели соблюдать строгий карантинК привычному образу жизни мы сможем вернуться, только если россияне смогут четыре недели соблюдать строгий карантинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Ученые дали прогноз об окончании сроков пандемии коронавируса в России при благоприятном сценарии.

Эксперты расходятся в прогнозах по поводу пика и окончания распространения заболевания, поскольку расчеты ведут, исходя из числа новых заболевших и пропорциональном увеличении этого показателя.

Однако, если россияне смогут две недели строго соблюдать режим самоизоляции, то пандемия может завершиться к лету. Об этом с RT вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

- Инкубационный период вируса — две недели. Это значит, что карантинные меры должны длиться минимум четыре недели, а то и больше, ведь цифры растут. От нас с вами многое зависит, потому что один инфицированный человек заражает десять новых,- предупредил Павел Волчков.

Он считает, что к нулю число заболевших будет стремиться в июле, но только при соблюдении главного правила - нужно оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минкомсвязи назвали дату вывозных рейсов из Турции
Назван срок окончания пандемии коронавируса в России при благоприятном сценарии
США предрекли рекордный рост госдолга из-за пандемии коронавируса
Эксперт спрогнозровал изменение привычек туристов после пандемии
National Interest: США не могут отследить российские подлодки класса "Ясень"
В ВОЗ заявили, что тесты на антитела не могут подтвердить наличие иммунитета к коронавирусу
Ученые рассказали, кто из молодых людей в группе риска по коронавирусу
Последние новости на утро 19 апреля 2020: В России отмечают Пасху «на удаленке», а в США хотят наказать Китай за коронавирус
Коронавирус в США, последние новости на 19 апреля 2020: у депортированных гватемальских мигрантов нашли COVID-19
Экс-депутат Верховной рады сомневается, что Украина продолжит существование после пандемии коронавируса
Коронавирус в Италии, последние новости на 19 апреля 2020: число зараженных достигло 175 тысяч
Число новых больных коронавирусом в Южной Корее впервые за 2 месяца составило меньше 10
Коронавирус в Турции, последние новости на 19 апреля 2020: зараженных уже больше 80 тысяч
Мэр итальянского города поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 19 апреля 2020 года составило 1679 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 19 апреля 2020 года составило 3954 человека