Назван срок окончания пандемии коронавируса в России при благоприятном сценарии
Ученые дали прогноз об окончании сроков пандемии коронавируса в России при благоприятном сценарии.
Эксперты расходятся в прогнозах по поводу пика и окончания распространения заболевания, поскольку расчеты ведут, исходя из числа новых заболевших и пропорциональном увеличении этого показателя.
Однако, если россияне смогут две недели строго соблюдать режим самоизоляции, то пандемия может завершиться к лету. Об этом с RT вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
- Инкубационный период вируса — две недели. Это значит, что карантинные меры должны длиться минимум четыре недели, а то и больше, ведь цифры растут. От нас с вами многое зависит, потому что один инфицированный человек заражает десять новых,- предупредил Павел Волчков.
Он считает, что к нулю число заболевших будет стремиться в июле, но только при соблюдении главного правила - нужно оставаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU