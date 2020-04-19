В Минкомсвязи назвали дату вывозных рейсов из Турции
Самолеты из Анталии приземляться в Екатеринбурге и Казани
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В Минкомсвязи сообщили о вывозных рейсах из Турции на следующей неделе.
Россия временно отменила авиасообщение с другими странами из-за коронавируса. Такие же ограничения действуют и в Турции. Разрешены только рейсы для эвакуации граждан.
- Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № SVR3766 Анталия — Екатеринбург запланирован на 21 апреля 2020 в 13.00 (местное время),- сообщили в Минкомсвязи.
ИСТОЧНИК KP.RU