В Минкомсвязи назвали дату вывозных рейсов из Турции

19 Апр 2020 2020-04-19T08:45:21+03:00

Самолеты из Анталии приземляться в Екатеринбурге и Казани

Изменить размер текста: A A

В Минкомсвязи сообщили о вывозных рейсах из Турции на следующей неделе.

Россия временно отменила авиасообщение с другими странами из-за коронавируса. Такие же ограничения действуют и в Турции. Разрешены только рейсы для эвакуации граждан.

- Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № SVR3766 Анталия — Екатеринбург запланирован на 21 апреля 2020 в 13.00 (местное время),- сообщили в Минкомсвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU