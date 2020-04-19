2020-04-19T08:45:21+03:00
Общество

В Минкомсвязи назвали дату вывозных рейсов из Турции

Самолеты из Анталии приземляться в Екатеринбурге и Казани
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Минкомсвязи сообщили о вывозных рейсах из Турции на следующей неделе.

Россия временно отменила авиасообщение с другими странами из-за коронавируса. Такие же ограничения действуют и в Турции. Разрешены только рейсы для эвакуации граждан.

- Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № SVR3766 Анталия — Екатеринбург запланирован на 21 апреля 2020 в 13.00 (местное время),- сообщили в Минкомсвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Германии выпустили приложение для выявления коронавируса дистанционно
Академик РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса
В оперштабе объяснили рост выявляемости коронавируса в России
В Минкомсвязи назвали дату вывозных рейсов из Турции
Назван срок окончания пандемии коронавируса в России при благоприятном сценарии
США предрекли рекордный рост госдолга из-за пандемии коронавируса
Эксперт спрогнозровал изменение привычек туристов после пандемии
National Interest: США не могут отследить российские подлодки класса "Ясень"
В ВОЗ заявили, что тесты на антитела не могут подтвердить наличие иммунитета к коронавирусу
Ученые рассказали, кто из молодых людей в группе риска по коронавирусу
Последние новости на утро 19 апреля 2020: В России отмечают Пасху «на удаленке», а в США хотят наказать Китай за коронавирус
Коронавирус в США, последние новости на 19 апреля 2020: у депортированных гватемальских мигрантов нашли COVID-19
Экс-депутат Верховной рады сомневается, что Украина продолжит существование после пандемии коронавируса
Коронавирус в Италии, последние новости на 19 апреля 2020: число зараженных достигло 175 тысяч
Число новых больных коронавирусом в Южной Корее впервые за 2 месяца составило меньше 10
Коронавирус в Турции, последние новости на 19 апреля 2020: зараженных уже больше 80 тысяч
Мэр итальянского города поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 19 апреля 2020 года составило 1679 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 19 апреля 2020 года составило 3954 человека