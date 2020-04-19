В Германии выпустили приложение для выявления коронавируса дистанционно
Жителям предлагают загрузить программу на свои "умные часы" или фитнес-браслет
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В Германии разработали приложение для выявления коронавируса. Установить его предлагают на девайсы - фитнес-браслет или "умные часы". В специальные поля нужно вносить свои физиологические данные, такие как рост, вес, возраст. Кроме того, программа будет ежедневно запрашивать данные о самочувствии пользователя. Все на добровольной основе. Эти данные помогут более тщательно контролировать здоровье жителей.
Приложение разработал Института Роберта Коха, ведущий статистику по коронавирусу в Германии.
ИСТОЧНИК KP.RU