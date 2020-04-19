В Германии выпустили приложение для выявления коронавируса дистанционно

19 Апр 2020 2020-04-19T09:08:05+03:00

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В Германии разработали приложение для выявления коронавируса. Установить его предлагают на девайсы - фитнес-браслет или "умные часы". В специальные поля нужно вносить свои физиологические данные, такие как рост, вес, возраст. Кроме того, программа будет ежедневно запрашивать данные о самочувствии пользователя. Все на добровольной основе. Эти данные помогут более тщательно контролировать здоровье жителей.

Приложение разработал Института Роберта Коха, ведущий статистику по коронавирусу в Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU