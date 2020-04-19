2020-04-19T09:43:22+03:00
Общество

Путин заявил о готовых мерах при любом развитии ситуации с коронавирусом

Президент сообщил, что власти работают на опережение в борьбе с распространением болезни
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин рассказал о действенности мер для борьбы с вирусом Фото: пресс-служба президента, ТАССВладимир Путин рассказал о действенности мер для борьбы с вирусом Фото: пресс-служба президента, ТАСС
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Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса находится под полным контролем властей. В России несмотря на прирост новых случаев заражения, достаточно низкий показатель смертности от коронавируса по сравнению с другими странами, в том числе из Западной Европы.

- Власти РФ понимают все происходящее, видят риски, знают, что нужно делать при любом развитии ситуации,- сказал президент в поздравлении россиян с Пасхой. - И делаем то, что необходимо.

Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

В Россию коронавирус пришел позже, чем к соседям по Европе, у нас было время подготовиться с эпидемии. С начала распространения вируса, власти ввели ряд ограничений, в стране продлен срок режима самоизоляции. Эти меры, как подчеркнул Владимир Путин необходимы, чтобы сдержать вирус. И эти меры действенны, власти работают на опережение,добавил глава государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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