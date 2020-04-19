Путин заявил о готовых мерах при любом развитии ситуации с коронавирусом
Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса находится под полным контролем властей. В России несмотря на прирост новых случаев заражения, достаточно низкий показатель смертности от коронавируса по сравнению с другими странами, в том числе из Западной Европы.
- Власти РФ понимают все происходящее, видят риски, знают, что нужно делать при любом развитии ситуации,- сказал президент в поздравлении россиян с Пасхой. - И делаем то, что необходимо.
Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
В Россию коронавирус пришел позже, чем к соседям по Европе, у нас было время подготовиться с эпидемии. С начала распространения вируса, власти ввели ряд ограничений, в стране продлен срок режима самоизоляции. Эти меры, как подчеркнул Владимир Путин необходимы, чтобы сдержать вирус. И эти меры действенны, власти работают на опережение,добавил глава государства.
ИСТОЧНИК KP.RU