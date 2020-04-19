Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление
В Гидрометцентре рассказали о погоде на последние две недели апреля. Нынешние температуры ниже климатической нормы почти на 3 градуса.
Апрельские снегопад после аномально теплого марта и практически бесснежной зимы стали неожиданностью для жителей центральных регионов России. До конца апреля остается около двух недель, но по-настоящему весенней погоды в этом месяце не было. Когда стоит ждать возвращение к норме, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
- На следующей неделе температура может подняться во второй половине недели, по предварительным прогнозам. Она подойдет к своей норме,- сообщил Роман Вильфанд.
К четвергу температура в Москве составит 8-13 градусов тепла.
А вот погода на Пасху 19 апреля, не балует москвичей. Днем в столице до +7. Во второй половине дня ожидается штормовой ветер до 17-22 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU