2020-04-19T11:29:01+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление

Нынешние температуры оказались ниже климатической нормы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Температура в Москве на 3 градуса ниже нормыТемпература в Москве на 3 градуса ниже нормыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Гидрометцентре рассказали о погоде на последние две недели апреля. Нынешние температуры ниже климатической нормы почти на 3 градуса.

Апрельские снегопад после аномально теплого марта и практически бесснежной зимы стали неожиданностью для жителей центральных регионов России. До конца апреля остается около двух недель, но по-настоящему весенней погоды в этом месяце не было. Когда стоит ждать возвращение к норме, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- На следующей неделе температура может подняться во второй половине недели, по предварительным прогнозам. Она подойдет к своей норме,- сообщил Роман Вильфанд.

К четвергу температура в Москве составит 8-13 градусов тепла.

А вот погода на Пасху 19 апреля, не балует москвичей. Днем в столице до +7. Во второй половине дня ожидается штормовой ветер до 17-22 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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