Число умерших от коронавируса в России за сутки увеличилось на 48

19 Апр 2020 2020-04-19T11:20:07+03:00

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В России от коронавируса за прошедшие сутки умерли 48 человек. Таким образом, общее число смертей от осложнений в результате инфицирования составило 361.

Наибольшее число смертей 18 апреля зафиксировано в Москве - 28 человек.

В Московской области умерли 9 человек;

В Пензенской области - 3 человека;

В Республике Башкортостан -2 человека

В Липецкой области, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Мурманской области, Республике Ингушетия, Новосибирской области - по одному случаю смерти от коронавируса.

Диагноз впервые подтвержден у 6060 человек. Причем 43 процента из них не имеют симптомов. Выявить их удалось благодаря тому, что в России увеличивается количество проводимых тестов. Напомним, даже если болезнь проходит без симптомов, человек может заразить окружающих, поэтому необходимо продолжать соблюдать режим изоляции и сократить контакты.

ИСТОЧНИК KP.RU