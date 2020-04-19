Число умерших от коронавируса в России за сутки увеличилось на 48
В России от коронавируса за прошедшие сутки умерли 48 человек. Таким образом, общее число смертей от осложнений в результате инфицирования составило 361.
Наибольшее число смертей 18 апреля зафиксировано в Москве - 28 человек.
В Московской области умерли 9 человек;
В Пензенской области - 3 человека;
В Республике Башкортостан -2 человека
В Липецкой области, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Мурманской области, Республике Ингушетия, Новосибирской области - по одному случаю смерти от коронавируса.
Диагноз впервые подтвержден у 6060 человек. Причем 43 процента из них не имеют симптомов. Выявить их удалось благодаря тому, что в России увеличивается количество проводимых тестов. Напомним, даже если болезнь проходит без симптомов, человек может заразить окружающих, поэтому необходимо продолжать соблюдать режим изоляции и сократить контакты.
ИСТОЧНИК KP.RU