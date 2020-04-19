Ученые подтвердили эффективность медицинских масок после стерилизации

19 Апр 2020 2020-04-19T12:35:13+03:00

Маски даже после обработки защищают от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

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Американские ученые проверили, смогут ли медицинские маски защитить от коронавируса после стерилизации. Считалось, что такие маски - продукт одноразовый и может быть бесполезен и даже опасен при повторном использовании. Но эксперимент доказал обратное. правда, речь шла специальной обработке.

- Испробованы четыре метода стерилизации: с помощью ультрафиолетового излучения, сухого горячего воздуха, паров перекиси водорода и этилового спирта,- сказано на сайте Национальных институтов здоровья США.

Тесты проводили впервые. Задача ученых была определить, какой из способов позволяет сохранить защитные свойства маски. Оказалось, эффективны все четыре способа. После обработки маска также защищает от коронавируса.

Но использовать ее много раз не получится, поскольку каждый из способов стерилизации разрушает материал. Быстрее всего это делает обработка спиртом. После двух процедур маска непригодна. На три раза хватит маски после обработки горячим воздухом и ультрафиолетом.

В России многоразовые маски начнут продавать в аптеках. Но такие маски уступают в защитных качествах медицинским.

ИСТОЧНИК KP.RU