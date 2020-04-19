2020-04-19T19:03:54+03:00
Наука

Космические предприятия окажут помощь семьям сотрудников, скончавшимся от коронавирусной инфекции

А для сотрудников ЦУПов организована доставка на работу и с работы специальным транспортом
Александр МИЛКУС
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У генконструктора РКК «Энергия» Евгения Микрина, который летал на Байконур провожать этот экипаж «Союза МС-16», после возвращения в Москву обнаружили коронавирус. Но выяснилось, что с экипажем он напрямую не общался.У генконструктора РКК «Энергия» Евгения Микрина, который летал на Байконур провожать этот экипаж «Союза МС-16», после возвращения в Москву обнаружили коронавирус. Но выяснилось, что с экипажем он напрямую не общался.Фото: REUTERS
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42 сотрудника предприятий космической отрасли заразились коронавирусом. Из них четверо выздоровело, двое скончались. Предприятием, на котором они работали, будет оказана необходимая поддержка, пообещал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Роскосмос на сегодня единственное космическое ведомство в мире, которое продолжает работу, несмотря на пандемию. 17 апреля был обеспечен штатный спуск на Землю международного экипажа корабля «Союз МС-15».

- 25 апреля запускаем грузовик «Прогресс» на Международную космическую станцию, готовим другие пуски. Мы не можем оставить МКС без снабжения. На Байконуре, и на космодроме «Восточный» пока нет ни одного подтвержденного случая заболевания. Однако, были опасения, что коронавирусом мог заразиться экипаж «Союза МС-16», отправившийся на орбиту 9 апреля. У генконструктора РКК «Энергия» Евгения Микрина, который летал на Байконур провожать этот экипаж «Союза МС-16», после возвращения в Москву обнаружили коронавирус. Но выяснилось, что с экипажем он напрямую не общался.

Наши ЦУПы должны постоянно работать, следить за состоянием орбитальных группировок, за ГЛОНАССом, например. Поэтому сейчас мы организуем доставку боевых расчетов в центральные пункты управления специальным транспортом с тем, чтобы люди не контактировали с внешним миром, - рассказал Дмитрий Рогозин в интервью «КП».

Полный текст интервью главы Роскосмоса читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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