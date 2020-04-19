Больше 270 миллионов рублей выделили на закупку незарегистрированного в России препарата для детей
Премьер-министр Михаил Миушстин подписал распоряжение о закупке незарегистрированых лекарств для больных детей. Лекарственный препарат "Онкаспар" предназначен для лечения детей с особо тяжелой патологией, применяется при лимфобластном лейкозе.
На это выделено 273 520 тысяч рублей.
В течение пяти дней после получения заявления от предприятия Министерство здравоохранения должно предоставить разрешение на ввоз "Онкаспара".
Раньше в России незарегистрированные препараты были под запретом, из-за чего родители были вынуждены заказывать через Интернет их нелегально. Их действия попадали под статью о контрабанде. В 2019 году президент подписал закон, разрешающий ввоз в Россию таких лекарств.
ИСТОЧНИК KP.RU