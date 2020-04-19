Больше 270 миллионов рублей выделили на закупку незарегистрированного в России препарата для детей

19 Апр 2020 2020-04-19T13:39:36+03:00

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Премьер-министр Михаил Миушстин подписал распоряжение о закупке незарегистрированых лекарств для больных детей. Лекарственный препарат "Онкаспар" предназначен для лечения детей с особо тяжелой патологией, применяется при лимфобластном лейкозе.

На это выделено 273 520 тысяч рублей.

В течение пяти дней после получения заявления от предприятия Министерство здравоохранения должно предоставить разрешение на ввоз "Онкаспара".

Раньше в России незарегистрированные препараты были под запретом, из-за чего родители были вынуждены заказывать через Интернет их нелегально. Их действия попадали под статью о контрабанде. В 2019 году президент подписал закон, разрешающий ввоз в Россию таких лекарств.

ИСТОЧНИК KP.RU