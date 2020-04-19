2020-04-19T14:07:28+03:00
Общество

В Кремле надеются на выход на плато по коронавирусу на следующей неделе

О новых мерах борьбы с распространением недели станет известно в течение недели
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий Песков сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не достигнутДмитрий Песков сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не достигнутФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на плато эпидемия коронавируса в России может выйти на следующей неделе.

Этим термином обозначают сохранение примерно одинаковых суточных показателей по приросту новых случаев заражения. Сейчас в России с каждым днем становится все больше заболевших. Только за прошедшие сутки диагноз подтвержден больше чем у 6 тысяч человек.

В начале апреля прогнозировали плато на середину месяца. Но из-за недостаточно ответственного отношения к режиму изоляции в некоторых городах, передача вируса усилилась. В Кремле рассчитывают, что выход на плато произойдет в последнюю неделю апреля.

- Решение о продлении режима самоизоляции или его завершении будет приниматься на следующей неделе,- сообщил Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Он напомнил, что в регионы поступают средства на закупку аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Рабочие на заводах по изготовлению медицинских средств защиты "работают в три смены". На следующей неделе президент будет проводить совещания ежедневно по вопросам развития ситуации с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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