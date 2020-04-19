В Фонде национального благосостояния на конец года с учетом нынешних трат должно остаться 7 триллионов рублей

19 Апр 2020 2020-04-19T14:06:52+03:00

Этого будет достаточно до 2024 года

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Министр финансов Антон Силуанов назвал сумму фонда национального благосостояния на конец 2020 года.

- С учетом всех трат текущего года на конец года мы ожидаем около 7 триллионов рублей,- сообщил глава ведомства.

Он добавил, при сохранении нынешних цен на нефть, этого будет достаточно до 2024 года.

Средства Фонда необходимы особенно в такие "непростые времена, как сегодня", объяснил Силуанов в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Ранее министр говорил, что пандемия коронавируса влияет на российскую экономику сильнее цен на нефть. Из-за распространения заболевания в России действует режим самоизоляции, закрыты многие предприятия за исключением социально-значимых. Бизнес оказался в непростой ситуации, когда оборотов нет из-за временного простоя, а зарплаты платить нужно. В связи с этим президент предложил целый комплекс мер по поддержке предприятий, пострадавших от пандемии: отсрочка по налогам и соцвыплатам, беспроцентные кредиты, безвозмездная финансовая помощь компаниям от государства.

ИСТОЧНИК KP.RU