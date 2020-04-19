Путин считает естесственным объединение усилий постсоветских республик

19 Апр 2020 2020-04-19T14:42:19+03:00

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Президент Владимир Путин считает объединение усилий постсоветских республик "естественным делом". Глава государства сказал, что такие действия повышают их конкурентоспособность. Именно поэтому такое сотрудничество может не нравиться Западу.

- Надо прямо об этом сказать: преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно,- часть интервью с главой государства показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Сотрудничество и объединение усилий бывших республик СССР в конечном итоге идет на пользу экономике стран, что в конечном счете сказывается на благосостоянии жителей. Удивительного в этом стремлении, считает президент, ничего нет, но удивительно то, что "мы до сих пор не продвинулись на этом пути так, как мы могли бы это сделать".

Но и спешить с расширением Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пока не стоит, иначе можно "перепрыгнуть" через важные этапы.

- Мы смотрим на то, как развиваются интеграционные процессы в других регионах мира, в той же Европе возникло много сложностей,- сказал президент.

ИСТОЧНИК KP.RU