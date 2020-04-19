Путин считает естесственным объединение усилий постсоветских республик
Президент Владимир Путин считает объединение усилий постсоветских республик "естественным делом". Глава государства сказал, что такие действия повышают их конкурентоспособность. Именно поэтому такое сотрудничество может не нравиться Западу.
- Надо прямо об этом сказать: преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно,- часть интервью с главой государства показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
Сотрудничество и объединение усилий бывших республик СССР в конечном итоге идет на пользу экономике стран, что в конечном счете сказывается на благосостоянии жителей. Удивительного в этом стремлении, считает президент, ничего нет, но удивительно то, что "мы до сих пор не продвинулись на этом пути так, как мы могли бы это сделать".
Но и спешить с расширением Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пока не стоит, иначе можно "перепрыгнуть" через важные этапы.
- Мы смотрим на то, как развиваются интеграционные процессы в других регионах мира, в той же Европе возникло много сложностей,- сказал президент.
ИСТОЧНИК KP.RU