2020-04-19T14:32:25+03:00
Общество

Песков сказал, что Путину было непросто принимать решение о переносе Парада Победы

Несмотря на то, что 9 мая Парад не состоится, для каждой семьи этот день будет праздничным, считает представитель Кремля
Юлия САЛЬНИКОВА
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Парад Победы пройдет, но после завершения пандемииПарад Победы пройдет, но после завершения пандемииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что Владимиру Путину непросто далось решение о переносе Парада Победы.

С обращением к главе государства изначально обратились представители ветеранских организаций. Они попросили отложить торжества в связи с коронавирусом, ведь Парад традиционно собирает множество людей. В нынешней ситуации это может стать причиной передачи вируса и, как следствие, к еще большему числу инфицированных. Нет данных, когда пандемия завершится. Прогнозы дают разные - в Кремле рассчитывают - на плато страна выйдет через неделю.

- Конечно, президенту наверняка было непросто принимать такое решение, - сказал представитель Кремля в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин". - Но для него приоритетом является здоровье людей.

В тоже время он уверен, что День Победы все равно люди будут отменять. Не шествиями и концертами, а дома с семьей вспомнят своих героев. Шествие "Бессмертного полка" тоже пройдет, но позже, когда эпидситуация улучшится.

Россияне уже предлагают в соцсетях различные варианты, как можно отдать дань уважения героическому подвигу предков, не нарушая установленного режима изоляции. Так, одно из предложений - зажечь вечером 9 мая свечу на подоконнике в знак памяти и Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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