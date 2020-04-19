Предприятия Роскосмоса не будут прерывать производственный цикл из-за пандемии

19 Апр 2020 2020-04-19T19:04:33+03:00

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Предприятия Роскосмос не будут останавливать производство в связи с эпидемией коронавируса. В отличие от НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА), которые приостановили пуски на период коронавируса. ЕКА, например, перенесло на осень два пуска космических аппаратов, запланированные на весну с помощью российской ракеты «Союз».

- Мы физически не можем остановить предприятия, которые сейчас работают над созданием современных боевых ракетных комплексов, - объяснил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «Комсомольской правде». – Например, идет подготовка к летным испытаниям «Сармата» (стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой - Ред.). – А 25 апреля запускаем грузовик «Прогресс» на Международную космическую станцию, готовим другие пуски. Мы не можем оставить МКС без снабжения и будем ответственно выполнять взятые международные обязательства.

Полный текст интервью главы Роскосмоса читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU