2020-04-19T19:05:54+03:00
Наука

Роскосмос готов организовать пуски в стратосферу с космодрома Восточный

Дмитрий Рогозин рассказал о том, как будет выполняться поручение Президента страны
Александр МИЛКУС
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Дмитрий Рогозин рассказал о том, как будет выполняться поручение Президента страныДмитрий Рогозин рассказал о том, как будет выполняться поручение Президента страныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент Владимир Путин поручил госкорпорации «Роскосмос» и Российской академии наук рассмотреть «вопрос о развитии отечественной теории и практики полетов в стратосферу (стратонавтика)». Прежде стратонавтика была сферой заботы авиации. Теперь кураторы оказались «этажом выше» - из космонавтики.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Дмитрий на днях встретился с энтузиастами стратосферы, с теми инженерами, которые занимаются созданием техники для полетов в это околоземное пространство. Роскосмос предполагает работы по развитию исследования стратосферы проводить в рамках частно-государственного партнерства с теми частными компаниями, которые уже существуют.

- Мы готовы оказывать таким компаниям максимальное содействие. Например, можем пуски в стратосферу осуществлять, используя инфраструктуру космодрома Восточный, - пояснил в интервью «Комсомольской правде» глава Роскосмоса. – Также мы можем использовать нашу аппаратуру для тестирования на стратостатах, которые частники будут изготавливать.

Полный текст интервью главы Роскосмоса читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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