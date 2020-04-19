2020-04-19T15:18:32+03:00
Экономика

Орешкин считает, что российская экономика пройдет второй квартал с «негативными цифрами»

При этом помощник президента России отметил, что у нашей страны есть «все возможности» для быстрого восстановления
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Помощник президента России Максим Орешкин.Помощник президента России Максим Орешкин.Фото: Артем КИЛЬКИН
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По итогам второго квартала текущего года российская экономика покажет отрицательную динамику на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В этих условиях властям необходимо своевременно реагировать, чтобы обеспечить возможность для быстрого восстановления. Так считает помощник президента России Максим Орешкин.

«Что касается России, то, конечно, мы получим очень серьезные негативные цифры по второму кварталу. Здесь опять же важна своевременная реакция для того, чтобы глубину этого кризиса попытаться сгладить», - заявил он в эфире телеканала Россия-1.

Орешкин отметил, что на сегодняшний день во всём мире растёт безработица и снижаются доходы граждан, однако, по его словам, у России есть «все возможности» для быстрого восстановления экономики.

Помощник российского лидера напомнил о мерах, принятых для сглаживания последствий кризиса. Среди которых расширения пособия по безработице, дополнительные выплаты материнского капитала, а также по работе с малым и средним бизнесом.

Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов в Фонде национального благосостояния на конец года с учетом нынешних трат должно остаться 7 триллионов рублей. По его словам, этого будет достаточно до 2024 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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