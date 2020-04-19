19 Апр 2020 2020-04-19T16:15:38+03:00

Минпромторг не фиксирует серьезного изменения цен на продукты в России Фото: Евгения ГУСЕВА

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Минпромторг не зафиксировал серьезного изменения цен на продукты в России, отмеченные колебания стоимости товаров «очень несущественные». Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

«Мы не фиксируем каких-то серьезных изменений по цене, колебания очень несущественные», - заявил он в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

По его словам, постепенное повышение цен происходит с импортными товарами, поскольку есть разница в курсах валют

Мантуров добавил, что на данный момент торговые сети на данный момент постоянно поддерживают запас продовольствия на два месяца.

Напомним, ранее поставщики предупредили о росте цен на продукты на 5-15 процентов, при этом отдельные компании готовы повысить отпускные цены на 20, 30 и 50 процентов.

При этом Федеральная антимонопольная служба сообщила об усилении работ по мониторингу цен на социально значимые продукты. Позже Генпрокурор России поручил незамедлительно реагировать на завышение цен на социально значимые товар, среди которых мука, гречка и сахар.

ИСТОЧНИК KP.RU