Поставки Aurus серийного производства начнутся в марте следующего года

19 Апр 2020 2020-04-19T16:43:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Первые поставки серийно произведенных российского автомобиля Aurus начнутся в марте 2021 года. Об этом сообщил глава Минпромторга Данил Мантуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«Мы уже сейчас тестируем, готовим серийное производство, и с марта следующего года уже первые поставки серийно произведенных автомобилей мы будем отдавать нашим клиентам», - заявил министр.

Мантуров отметил, что автомобиль не барахлит, но он постоянно дает автомобильному институту «НАМИ» рекомендации по улучшению машины.

Напомним, что под брендом Aurus будут выпускаться всего четыре модели: седан, лимузин, внедорожник и минивэн. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев показал президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову один из автомобилей российского проекта «Кортеж» Aurus Senat, после чего туркменский лидер заявил о намерении приобрести всю линейку автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU