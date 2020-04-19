2020-04-19T16:43:37+03:00
Общество

Поставки Aurus серийного производства начнутся в марте следующего года

В Минпромторге дают рекомендации по улучшению машины
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Автомобили проекта "Кортеж". ФОТО: НАМИАвтомобили проекта "Кортеж". ФОТО: НАМИ
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Первые поставки серийно произведенных российского автомобиля Aurus начнутся в марте 2021 года. Об этом сообщил глава Минпромторга Данил Мантуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«Мы уже сейчас тестируем, готовим серийное производство, и с марта следующего года уже первые поставки серийно произведенных автомобилей мы будем отдавать нашим клиентам», - заявил министр.

Мантуров отметил, что автомобиль не барахлит, но он постоянно дает автомобильному институту «НАМИ» рекомендации по улучшению машины.

Напомним, что под брендом Aurus будут выпускаться всего четыре модели: седан, лимузин, внедорожник и минивэн. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев показал президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову один из автомобилей российского проекта «Кортеж» Aurus Senat, после чего туркменский лидер заявил о намерении приобрести всю линейку автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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