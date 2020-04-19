Умер Александр Вустин, один из крупнейших российских композиторов

19 Апр 2020 2020-04-19T17:16:16+03:00

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В воскресенье, 19 апреля, в Москве умер один из крупнейших российских композиторов Александр Вустин, которому 24 апреля должно было исполнится 77 лет. Об этом сообщает сайт Союза композиторов России.

«Союз композиторов России выражает соболезнования родным и близким Александра Кузьмича Вустина», - говорится в их сообщении.

Шесть дней назад композитор попал в одну из столичных больниц с воспалением легких. Врачи поставили диагноз односторонняя пневмония. О наличии или отсутствии у Вустина коронавируса данных нет.

Александр Вустин работал в Государственном академическом симфоническом оркестре России имени Е. Ф. Светланова, а также в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

За свою карьеру он написал немало музыкальных сочинений, многие из которых исполняли за границей. Его музыку можно услышать в фильмах «Шантажист» (1987) и «Анна Карамазофф» (1991).

ИСТОЧНИК KP.RU